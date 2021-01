Milan-Juventus, i bianconeri sono partiti per Milano!

La Juventus è appena partita per Milano, dove stasera affronterà il Milan senza Cuadrado e Alex Sandro, entrambi positivi al Covid

Milan–Juventus si gioca. La squadra bianconera è appena partita da Torino in direzione Milano, dove questa sera affronterà i rossoneri. Allarme rientrato, dunque, dopo le voci sul possibile intervento dell’ASL Torino in seguito alle positività di Cuadrado e Alex Sandro. Come confermato in esclusiva a Calciomercato.it dal direttore del dipartimento di prevenzione della ASL di Torino, Roberto Testi, il caso Juve è “lontano anni luce da un problema di sanità pubblica”, e non essendoci nuovi positivi il match si gioca regolarmente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Milan-Juventus, i convocati di Pirlo: nessuna nuova sorpresa

Il club bianconero ha anche diramato la lista dei convocati e non ci sono ulteriori sorprese oltre alle assenze dell’infortunato Morata e di Cuadrado e Alex Sandro.