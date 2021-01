L’Inter vola a Genova per affrontare la Sampdoria, match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A

Dopo la larga vittoria casalinga ottenuta contro il Crotone nel primo turno del 2021, l’Inter di Antonio Conte si sposta a Genova per affrontare la Sampdoria, partita valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte, in attesa di Milan-Juventus, cercano la vittoria per sorpasso momentaneo in vetta alla classifica sui rossoneri. Di contro, i blucerchiati di Claudio Ranieri, alle prese con le voci sul futuro di capitan Quagliarella, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta esterna contro la Roma. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sanchez, Martinez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: