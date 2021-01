La Juventus resta attenta sui giovani talenti in giro per il mondo: oltre a Rovella, un nome arriva dal Messico

La Juventus cerca nomi esperti per l’attacco, ma con il mirino sempre ben puntato sui giovani talenti. Ne è la dimostrazione l’arrivo, ormai in via di definizione, per Rovella del Genoa che rimarrà a crescere in rossoblù. Al Grifone andranno altri due giovani come Manolo Portanova ed Elia Petrelli. Ma Paratici e gli scout bianconeri hanno individuato anche alcuni calciatori in giro per il mondo e uno di questi gioca addirittura in Messico.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Oltre a Bryan Reynolds, la Juventus guarda ancora nel continente americano ma stavolta si sposta al centro. Come riporta ‘Tuttosport’, infatti, i bianconeri seguono Jose Juan Macias, 21 anni del Chivas Guadalajara che in patria è stato etichettato addirittura come ‘nuovo Aguero’. L’attaccante è extracomunitario e la Juventus ha esaurito gli slot, quindi si tratterebbe di una pista per il futuro, ma che resta comunque da tenere d’occhio. Su Macias (6 gol in 17 presenze con il Chivas) c’è anche il Napoli. In Croazia, invece, gli occhi sono puntati su Marko Brkljaca, talento 2004 dell’Hajduk Spalato.