L’Inter e Antonio Conte tirano un sospiro di sollievo: niente di grave per Romelu Lukaku, ecco l’esito degli esami

C’era preoccupazione nell’ambiente Inter per le condizioni di Romelu Lukaku, uscito malconcio dal match vinto contro il Crotone per 6-2. Il belga aveva lasciato il campo dolorante per un infortunio alla coscia destra che ha messo in grande apprensione Antonio Conte, soprattutto in vista dei big match contro Roma e Juventus il 10 e 17 gennaio.

Alla fine i nerazzurri possono tirare un grosso sospiro di sollievo: gli esami effettuati stamattina da Lukaku non hanno evidenziato lesioni muscolari. Resta quindi la diagnosi iniziale di una contrattura al quadricipite della coscia destra. Conte lo valuterà nella rifinitura di oggi, ma difficilmente domani a Genova con la Samp partirà titolare. Per il belga si profila la panchina, ma per la sua disponibilità bisognerà aspettare i convocati (il mister non parlerà in conferenza stampa). In ogni caso Lukaku ci sarà contro la Roma.