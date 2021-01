Romelu Lukaku è uscito anzitempo in Inter-Crotone per infortunio: le ultime sulle sue condizioni in vista della Sampdoria

C’è ansia per le condizioni di Romelu Lukaku in casa Inter. L’attaccante belga è uscito per infortunio durante la gara contro il Crotone e si attendono ora gli aggiornamenti su entità del problema fisico e tempi di recupero. Oggi per l’ex Manchester United soltanto terapie ad Appiano, domani sono programmati gli esami strumentali che daranno indicazioni più precise sull’infortunio.

Nel caso in cui non dovessero esserci lesioni, Lukaku potrebbe essere convocato per la sfida di mercoledì contro la Sampdoria, anche se difficilmente Conte lo rischierà, considerati i prossimi ravvicinati impegni contro Roma, Fiorentina (coppa Italia) e Juventus. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Intanto domani non ci sarà la consueta conferenza stampa della vigilia per Antonio Conte. Come già accaduto in precedenza (prima di Inter-Spezia del 19 dicembre), il tecnico con impegni ravvicinati rinuncia alla conferenza pre-gara. Conte tornerà regolarmente in conferenza alla vigilia della sfida contro la Roma.