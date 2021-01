Calciomercato Milan, per Simakan manca un milione: il punto

Calciomercato Milan, stretta finale per Simakan: la distanza con lo Strasburgo si riduce, il difensore si avvicina

Il Milan accelera per Simakan. Colpo in difesa più vicino per i rossoneri, che ormai stanno destinando tutte le proprie energie sul polivalente giocatore dello Strasburgo. Le parti stanno cercando di venirsi incontro e la fumata bianca appare ad un passo.

Filtrano conferme sulla chiusura dell’affare ormai prossima. In particolare, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan avrebbe alzato la propria offerta a 14 milioni più 3 di bonus. La richiesta dello Strasburgo resta di 18 milioni, ma, anche se il Milan non intende trasformare in parte fissa i 3 milioni ‘fluttuanti’, appare chiaro, anche considerando le difficoltà economiche del club francese, che a breve tutto sarà compiuto. Entro il fine settimana si può concludere, tra il Milan e il giocatore c’è già la base per un accordo quinquennale.