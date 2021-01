Il Milan è pronto a chiudere per Simakan ma non solo. Trattativa in corso anche per Koné del Tolosa

Non solo Mohamed Simakan. Il Milan è ad un passo dal chiudere per il difensore dello Strasburgo. Con un accordo di massima già raggiunto con il calciatore ad ottobre, sono proseguiti i contatti tra i due club per la fumata bianca definitiva. Le voci in Francia, circolate in queste ultime ore, confermano che l’affare è davvero vicino alla conclusione. Il Milan è così pronto a versare 15 milioni di euro più bonus nella casse dello Strasburgo.

Calciomercato Milan, Koné pista calda

Si attendono dunque novità a breve così come per il centrocampista. Come raccontato, il Milan è concentrato sul calciomercato francese e il rinforzo per la mediana potrebbe davvero essere Kouadio Koné del Tolosa. Anche in questo caso si registrano contatti continui tra le parti. Il calciatore classe 2001 – a prescindere dall’addio di Krunic – può davvero essere il rinforzo di gennaio. Servono circa 10/12 milioni di euro, cifra forse un po’ eccessiva per un calciatore che milita in Ligue 2, che il Milan spera di riuscire ad abbassare. Non va ovviamente scartata l’ipotesi Soumare, da tempo sulla lista di Maldini e Massara, visti anche gli ottimi rapporti con il Lille. In questo caso la valutazione è circa il doppio, 20-25 milioni.