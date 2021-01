Fuori dai piani tecnici di Arteta, Ozil è stato proposto alla Juventus per il calciomercato di gennaio: i bianconeri dicono ‘no’

La Juventus ha rifiutato la proposta dell’Arsenal di acquistare Mesut Ozil durante la sessione invernale di calciomercato. Arrivato a Londra nel 2013, l’ex Real Madrid ha permesso ai Gunners di segnare un nuovo record per l’acquisto più oneroso della loro storia, ma dopo sette stagioni da titolare, attualmente Mikel Arteta ha deciso di metterlo ai margini del progetto. L’ultima partita di Ozil con la maglia dei Gunners, infatti, risale a marzo, anche a causa dei problemi alla schiena avuti da aprile in avanti.

Ad alimentare il malumore del giocatore ci ha pensato anche l'esclusione dalla lista per la Premier League e per l'Europa League a inizio stagione. Arteta inoltre ha negato la volontà di rescindere anzitempo l'accordo col giocatore, che a giugno si libererà da quella che per lui è diventata una gabbia. La Juventus, però, stando a quanto riportato da 'CBS Sports', non ha accettato di andare incontro alle esigenze della società londinese, che vorrebbe monetizzare la cessione di Ozil nella finestra di calciomercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, ‘no’ all’Arsenal

Arteta nel frattempo ha confermato che la priorità per l’Arsenal, in questa finestra, resta lo sfoltimento della rosa. Già Kolasinac ha lasciato Londra per aggregarsi allo Schalke 04 lo scorso 31 dicembre, così come Saliba, che ha raggiunto il Nizza nella giornata di ieri dopo aver collezionato zero presente con l’Arsenal nella stagione in corso dopo l’acquisto dal Saint-Etienne. Il prossimo potrebbe essere Ozil, ma non in direzione Juventus, a quanto pare.