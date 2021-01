La Roma torna al lavoro dopo la vittoria con la Sampdoria: le ultime dall’allenamento giallorosso e sugli infortuni nella rosa di Fonseca

La Roma è tornata ad allenarsi dopo la vittoria dell’Olimpico contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri. Tre punti d’oro grazie alla zampata di Dzeko, che permette ai giallorossi di restare in solitaria al terzo posto. Mercoledì 6 gennaio la squadra di Fonseca farà visita al Crotone, con scenari interessanti di classifica che potrebbero crearsi visto il contemporaneo big match tra Milan e Juventus. Il tecnico portoghese dovrà però ancora rinunciare a diversi giocatori importanti.

Anche oggi, infatti, Spinazzola e Pedro hanno lavorato a parte a Trigoria: entrambi stanno recuperando da una lesione muscolare, così come Riccardo Calafiori. Differenziato anche per Fazio e Santon, con l’ex Inter che ha dato forfait proprio nel riscaldamento della partita di ieri. Il difensore ha svolto degli esami che però non hanno evidenziato lesioni. A loro si aggiunge l’assenza del lungodegente Zaniolo: sei indisponibili certi per la trasferta calabrese. La speranza è costituita da Antonio Mirante, che ha lavorato parte dell’allenamento in gruppo e parte in regime individuale. Mercoledì dovrebbe toccare ancora a Pau Lopez, ma il portiere di Castellammare punta il rientro.