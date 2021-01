Arrivano le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca dopo la vittoria della Roma sulla Sampdoria per 1-0

La Roma centra tre punti importantissimi in chiave Champions League. Nella prima partita del 2021, i giallorossi battono la Samp sotto il diluvio e blindano il terzo posto, insidiato dal Napoli quarto. Paulo Fonseca è molto soddisfatto della partita dei suoi: “Era importante vincere in questa prima partita dell’anno, una sensazione che non si provava da tanto. Abbiamo giocato bene contro un avversario che si chiude e gioca in contropiede. Abbiamo avuto sempre grande sicurezza difensiva creando più opportunità per fare gol”.

Roma-Sampdoria, le parole di Fonseca in conferenza

Il tecnico portoghese continua: “Della Roma mi è piaciuta la forma con cui abbiamo giocato in tutti i momenti della partita, è stata la partita più equilibrata della mia squadra. Cristante? Lo vedo in entrambe le posizioni, è sempre pronto ad aiutare i compagni, ha spirito di squadra e può giocare nei due ruoli, non solo in caso di necessità”. Su Pellegrini: “Ha fatto una grande partita, è un giocatore intelligente, può giocare in diverse posizioni e fa sempre bene”. La Roma è terza in solitaria: “Possiamo pensare a qualcosa in più della Champions? Dobbiamo pensare solo alla partita di Crotone, che sarà sicuramente difficile”.

Francesco Iucca