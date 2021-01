Carlo Ancelotti ha allontanato un possibile arrivo all’Everton di Sami Khedira, in uscita dalla Juventus nel calciomercato invernale

La Juventus si tuffa sul mercato di gennaio per reperire ad Andrea Pirlo in particolare un centravanti di scorta, come ammesso ieri anche dallo stesso allenatore bianconero al termine del poker vincente rifilato all’Udinese. La dirigenza della Continassa lavora anche in uscita e Sami Khedira è l’indiziato principale a lasciare Torino in questa finestra invernale.

Juventus, Ancelotti allontana il colpo Khedira

Il centrocampista tedesco è da tempo fuori dal progetto tecnico di Pirlo, con la ‘Vecchia Signora’ che cerca un acquirente per l’uscita dell’ex Real Madrid. Khedira è stato accostato in particolare all’Everton dell’estimatore Carlo Ancelotti, ma è lo stesso manager dei ‘Toffees’ ad allontanare un possibile sbarco a Liverpool del classe ’87: “Khedira all’Everton? No, no. In questo momento abbiamo una rosa competitiva – le parole di Ancelotti a ‘Radio Anch’io Sport’ sulle frequenze di ‘Radio 1’ – Abbiamo giocatori importanti fuori come Allan, ma recupereranno molto in fretta. Gli investimenti li abbiamo fatti a giugno e quelli bastano