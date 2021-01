Thibo Baeten, classe 2002, attaccante dell’Under 23 del Bruges, corteggiato dalle big di Serie A: le indiscrezioni di Calciomercato.it

La Serie A punta gli occhi sul Belgio e mette nel mirino un baby attaccante. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, due grandi club italiane hanno messo gli occhi su Thibo Baeten, classe 2002, attaccante che milita nell’Under 23 del Bruges, formazione che milita nella Serie B belga. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Titolare indiscusso, in questo campionato ha già realizzato sei reti ed è considerato uno degli attaccanti più forti tra i giovani belgi. In scadenza di contratto nel prossimo giugno, due delle big della Serie A sono in contatto per il suo approdo in Italia.