Diallo ha postato una Instagram Stories dando una sorta di indizio sulla sua prossima destinazione, che potrebbe essere il Manchester United

Dopo il 5-1 sul Sassuolo, Gian Piero Gasperini si è soffermato sulla prestazione dell’Atalanta. Oltre a parlare della partita, però, il tecnico dei bergamaschi ha anche parlato di calciomercato. Nello specifico è Amad Diallo il giocatore che Gasperini vorrebbe tenere.

Diallo è un’ala destra cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. E’ stato acquistato dal Manchester United per circa 21 milioni di euro e dopo il Sassuolo, Gasperini ha dichiarato di voler tenere il giocatore anche in prestito fino a giugno. Tuttavia, Diallo ha postato una ‘Instagram Stories’ in cui si trova in aereo, ma non ha specificato la destinazione che a questo punto potrebbe essere Manchester.