Sogno Pogba per la Juventus che potrebbe concludere per il prossimo anno un maxi affare con il Manchetser United: novità sullo scambio

In casa Juventus si lavora ancora al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino sta vivendo una stagione piuttosto complicata con appena un gol in campionato e tante esclusioni a favore di Morata come partner di Ronaldo. Il fantasista bianconera sembra lontano parente di quello dello scorso anno, e complice anche un rinnovo contrattuale che proprio non arriva, prendono sempre più corpo le voci relative ad un prossimo addio. Al contempo la dirigenza juventina continua a sognare invece un grande ritorno: quello di Paul Pogba. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus e Milan, bomber da 50 milioni: il punto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’alternativa a Llorente è a costo zero

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Pogba: bomba dall’Inghilterra

Proprio in merito a Pogba e Dybala spunta una nuova indiscrezione dall’Inghilterra. Secondo quanto sottolineato da ‘Transfer Window’ il Manchester United si sarebbe convinto ad accettare proprio uno scambio tra il centrocampista francese, ormai in uscita, e l’attaccante della Juventus. Nello specifico ai ‘Red Devils’ Dybala sarebbe considerato come l’erede perfetto di Cavani per andare a potenziare e ringiovanire un attacco che vanta anche Rashford e Martial. Non è escluso comunque ancora il rinnovo di Cavani, che ha un solo anno di contratto, ma con l’argentino avrebbero pronto un attaccante di spessore internazionale e con enorme potenziale ancora da esprimere.