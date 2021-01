Il Milan è molto attivo sul fronte dei rinnovi per stabilizzare la situazione dei big all’interno della rosa. Non si placano, però, le voci sul futuro di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma sta trascinando il Milan in questa prima parte di stagione, a suon di grandi parate e ottime prestazioni. L’estremo difensore rossonero è una delle colonne del club milanese che non ha intenzione di farselo scappare. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, anche il portiere ha messo il Milan e la permanenza in rossonero come priorità assoluta. Dalla Francia, però, non si placano i rumors circa un possibile approdo al PSG.

Calciomercato Milan, i motivi per cui il PSG dovrebbe puntare Donnarumma

Da tempo, il giovane estremo difensore italiano è accostato al PSG e oggi il suo nome viene rilanciato per il club transalpino. Come riporta ‘le10sport’, infatti, sarebbero diversi i motivi per cui la big francese dovrebbe puntare sul portiere. In primis, perché Donnarumma nonostante la giovane età ha già maturato grande esperienza ad alti livelli.

In secondo luogo, un suo approdo a Parigi permetterebbe di consolidare i rapporti con Mino Raiola, fattore che potrebbe aiutare il PSG su diversi fronti. Soprattutto, l’arrivo dell’italiano consentirebbe a Leonardo di garantirsi un portiere giovane e di livello, che raccoglierebbe l’eredità di Keylor Navas.