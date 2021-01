Il Milan deve fare i conti con la concorrenza del Chelsea: contatti dei Blues per un obiettivo sul calciomercato dei rossoneri

Concorrenza Chelsea per Mohamed Simakan, 20enne difensore francese dello Strasburgo da tempo nel mirino del Milan. Come raccontato da Calciomercato.it, i rossoneri hanno intenzione di proporre 13-14 milioni di euro più qualche bonus per soddisfare le pretese della società alsaziana che valuta il calciatore 20 milioni di euro. C’è ottimismo per la buona riuscita dell’affare anche se, nelle ultime ore è emerso l’interessamento del Chelsea. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come riferisce le ‘le10sport.com’, dirigenti dei blues avrebbero fatto un sondaggio con lo Strasburgo. Un primo approccio per rendere noto il proprio interessamento per Simakan e per capire le condizioni per il possibile trasferimento del calciatore in Premier League. Non c’è quindi ancora nessuna offerta concreta da parte del Chelsea, mentre lo Strasburgo non cambia la sua posizione: nonostante la necessità di far cassa, resta in attesa della proposta giusta.