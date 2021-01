Il calciomercato Juventus è interessato a Sergio Ramos, ma Zidane fa un annuncio sul possibile rinnovo del difensore

In scadenza di contratto a giugno 2021, Sergio Ramos da tempo attende novità sul suo destino. Il Real Madrid tenta la strada del rinnovo, ma svariate sirene potrebbero affascinare l’esperto difensore. Il PSG è una pista calda, ma anche la Juventus resta in lizza. Così, intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha fatto il punto sulle possibili firme di Sergio Ramos, Modric e Lucas Vazquez: “Vogliamo che la questione dei rinnovi contrattuali venga risolta al più presto. Lo dico nell’interesse di tutti, e per il nostro bene. Spero che si risolva tutto in tempi rapidi”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato: il Real avanza per Alaba, ma ci prova anche il PSG

Su Jovic, invece, Zidane ha ribadito: “Finora non ha giocato molto ma in un minuto può cambiare tutto nel calcio. Alaba? Abbiamo una rosa molto ampia e ora penso alla partita di domani”.