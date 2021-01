Attento soprattutto alle occasioni, il Napoli potrebbe entrare in rotta di collisione con Juventus e Milan

Mancano ancora tre giorni all’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio, ma tra ufficialità e trattative avviate, le negoziazioni sono entrate nel vivo già da settimane. In casa Napoli c’è da fare i conti con il caso Milik. Dall’Atletico Madrid alla Juventus, passando per Fiorentina e Roma, sono molti i club che hanno manifestato interesse nei confronti dell’attaccante polacco, in scadenza a giugno 2021. Nelle ultime ore, è però riemersa con forza anche la candidatura del Marsiglia (RMC Sport).

Calciomercato Napoli, possibile intreccio Milik-Thauvin

La dirigenza francese vorrebbe l’attaccante polacco subito e questo interessamento potrebbe generare un intrigante scenario di mercato. Agli azzurri e a Rino Gattuso in particolare piace da diverso tempo Florian Thauvin. In scadenza di contratto tra sei mesi, il fantasista francese è ancora un punto fermo dei provenzali (6 gol e 7 assist in stagione). Non è escluso che nel corso dei colloqui tra club, possa nascere l’idea di uno scambio tra i due giocatori. Sull’ex Newcastle c’è anche il Milan che già da tempo è in contatto con il suo entourage.