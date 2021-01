La Juventus potrebbe veder andar via Paulo Dybala: il Liverpool probabilmente cederà Salah e ha bisogno di un sostituto

Tra le fila del Liverpool non fila tutto liscio, nonostante si tratti di uno dei migliori club al mondo. Infatti, i successi raggiunti dalla squadra di Klopp negli ultimi anni, non impedirebbero a Mohamed Salah di lasciare i Reds. L’egiziano non è più felice come all’inizio della sua avventura. E il suo sostituto potrebbe essere Paulo Dybala, in palese difficoltà nel continuare la sua carriera alla Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, Dybala il sostituto di Salah

L’ex leggenda del Liverpool Dietmar Hamann, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Salah, riportate dal ‘Mundo Deportivo‘: “E’ molto probabile che Salah vada via e si creerà un effetto domino sul mercato. Il Liverpool dovrà per forza di cose trovare un sostituto”. E qui entrerebbe in scena Dybala. L’argentino ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 con la Juventus e non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo. Le sue prestazioni non sono all’altezza delle aspettative, anche perché ha perso il posto da titolare in favore di Ronaldo e Morata. Il feeling con Pirlo non è scattato e ha bisogno di rilanciarsi. Klopp in questo è un maestro e lo scenario vedrebbe Dybala provare l’avventura in Premier, con la maglia dei Reds.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Milik, il punto tra Marsiglia, Atletico e le richieste del Napoli

Lo scorso anno in Serie A, Dybala aveva segnato 11 gol in 33 partite: numeri non proprio simili a quelli di oggi, dov’è arrivata una sola rete in 8 match. Il Liverpool con lui troverebbe un mancino di assoluta qualità, in grado di cambiare l’andamento del match con una sola giocata. Proprio come Salah.