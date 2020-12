La Fiorentina va a caccia di un attaccante e punta su Caicedo della Lazio: l’offerta viola per l’ecuadoriano

“Amami o faccio un Caicedo”. La parafrasi del famoso ritornello di Coez (“Amami o faccio un casino”) torna di moda anche in vista del mercato di gennaio. I tifosi della Lazio lo intonavano sui social network dopo i gol pesanti del “Panterone”, ma adesso temono per un possibile addio del giocatore. L’esclusione contro il Milan aveva creato qualche malumore all’ecuadoriano, deluso per la panchina a San Siro, nonostante Correa non fosse al top (tanto da uscire per l’infortunio al polpaccio dopo 20 minuti), e per essere stato preferito a gara in corso a Muriqi, che non ha ancora espresso il suo potenziale. Un dispiacere comprensibile.

Caicedo conosce bene le gerarchie, avendo davanti il vincitore della Scarpa d’Oro, Immobile, e un talento come Correa che ha riconquistato un posto nell’Argentina di Messi, ma vorrebbe ritagliarsi più spazio dopo le reti contro Atalanta, Torino, Juventus e Verona. Quattro centri in 11 presenze con appena 449 minuti giocati. Insomma, una media realizzativa non indifferente, che lo ha incoronato bomber di riserva, soprattutto nei minuti di recupero, tanto da far parlare di “Zona Caicedo”, spodestando Cesarini.

Lazio, dalla Fiorentina sei milioni per Caicedo

Diverse squadre hanno messo gli occhi sul numero 20 biancoceleste. In estate sarebbe potuto approdare negli Emirati Arabi. Per lui era pronto un ingaggio faraonico e una cifra importante per la Lazio. Alla fine il trasferimento saltò. Simone Inzaghi lo ha sempre coccolato ed esaltato, anche in tempi non sospetti, per la sua abilità nel saper farsi trovare pronto, aspettare senza polemiche e sfruttare il momento, ma adesso Felipe chiede maggior considerazione.

L’ex Espanyol non ha mai chiesto la cessione, ma crede di meritare delle chance per dimostrare il suo valore. La Fiorentina lo tiene d’occhio da tempo ed è pronta a sferrare l’assalto. Pronta un’offerta intorno ai 6 milioni di euro che la Lazio valuterà nei prossimi giorni: il club capitolino valuta Caicedo intorno ai 10 milioni di euro e potrebbe considerare l’eventuale inserimento nella trattava di contropartite come Biraghi. Il 3 gennaio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è in programma Genoa-Lazio. Correa, ancora out per il problema muscolare, non ci sarà. Al suo posto vicino ad Immobile giocherà uno tra Caicedo e Muriqi. Anche la scelta di Simone Inzaghi potrebbe essere considerata come un indizio di mercato.