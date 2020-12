Calciomercato Inter, ostacolo per Gomez | La Lazio ci prova

Inter favorita nella corsa al Papu Gomez, sempre più destinato a salutare l’Atalanta: tentativo della Lazio per l’argentino

Il nome del Papu Gomez è certamente uno di quelli che animeranno il mercato di gennaio. Il rapporto con Gasperini è ormai irrecuperabile e l’addio all’Atalanta sembra certo. Si era parlato di Milan e Napoli, ma sembra essere l’Inter la società più vicina. I nerazzurri avrebbero addirittura trovato l’accordo con l’entourage del giocatore. Spetta però alle due società trovare l’accordo economico, con i bergamaschi che vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo, mentre i meneghini puntano al prestito.

La volontà dell’Atalanta è quella di monetizzare quanto più possibile e di incassare almeno 8 milioni di euro. Ma in questo scenario, sottolinea ‘Sport Mediaset’, è pronta ad inserirsi la Lazio e a fare da terzo incomodo. I biancocelesti, che stimano da tempo Gomez, avrebbero già pronta una proposta per il giocatore: contratto biennale a 2 milioni di euro a stagione. Le stesse cifre che attualmente percepisce Caicedo, il cui futuro a Roma sembra in bilico. Sull’ecuadoriano c’è la Fiorentina, che lavora per un colpo in attacco. L’addio dell’ex Espanyol favorirebbe l’assalto all’argentino, che preferirebbe però un contratto triennale. L’Inter è in vantaggio, considerando anche la proposta economica più elevata e l’intesa trovata, ma la pista laziale è tutt’altro che da escludere.