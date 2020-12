Calciomercato Juventus, Khedira ha scelto la Premier: le dichiarazioni

Calciomercato Juventus, conferme su Khedira in Premier League: le dichiarazioni del tedesco in una intervista

Sami Khedira ormai prossimo all’addio alla Juventus. Il centrocampista tedesco si guarda intorno per definire il suo futuro, tutto pare indicare che il giocatore proseguirà la sua carriera in Premier League dal mese prossimo. Trattativa tra Juventus ed Everton al momento però difficile, in ogni caso è lui stesso a confermare in una intervista a ‘The Athletic’ le sue intenzioni.

“Giocare in Inghilterra sarebbe la ciliegina sulla torta, la Premier League manca alla mia collezione – ha spiegato – Ho fatto delle sessioni extra di allenamento per farmi trovare pronto ai ritmi più elevati. Dove giocherò? Ho imparato tanto sia da Ancelotti che da Mourinho. Vedremo cosa potrà accadere”.