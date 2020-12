Tanti i nomi accostati alla Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato, ecco le ultime dalla Spagna sul centrocampo

Ormai vicinissima a Rovella del Genoa e in trattative avanzate per Reynolds, la Juventus è una delle società più attive in vista delle prossime sessioni di calciomercato. La ricerca di un vice Morata è di primaria importanza, ma ormai da settimane si rincorrono rumors anche su un nuovo trequartista. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di Ozil, mentre è meno recente l’interessamento per Isco, in uscita dal Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Isco chiamato da Arteta

Una cessione che i ‘Merengues’ vorrebberro rimandare alla prossima estate, con il fantasista andaluso che avrebbe già scelto il Siviglia come prossima squadra. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un blitz importante da parte dell’Arsenal. Secondo ‘As’, Arteta ha richiesto l’ingaggio immediato di Isco, con la formula del prestito. Una soluzione che non convince molto il club spagnolo, ma che rappresenta comunque un ulteriore ostacolo per i propositi di Juve, Inter e Milan.