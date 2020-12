Da mesi si parla ormai del possibile addio di Isco Alcorcon al Real Madrid. Il trequartista è stato accostato in numerose occasioni a Juventus e Milan: ecco le ultime

Isco non ha avuto una prima parte di stagione felice con la maglia del Real Madrid. Il trequartista non è riuscito a garantirsi lo spazio auspicato agli ordini di Zinedine Zidane e ormai da molte settimane si parla di un possibile addio del calciatore con approdo in Italia o in Inghilterra. Come vi abbiamo portato di recente, il trequartista sarebbe pronto a una nuova esperienza e avrebbe deciso per l’addio. Il suo allenatore, però, non sarebbe dello stesso avviso.

Calciomercato, Isco fuori dai convocati per l’Elche: padre per la terza volta

Il fantasista continua a essere uno dei nomi più chiacchierati in ottica mercato. Il trequartista nelle ultime ore non ha preso parte alla spedizione dei Blancos contro l’Elche nell’ultimo impegno dell’anno. Il calciatore non è stato convocato da Zidane, ma il motivo non è immediatamente riconducibile al mercato: è, infatti, diventato padre per la terza volta. Ha ottenuto dunque un permesso dalla società per stare vicino alla sua famiglia.