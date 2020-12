Zinedine Zidane ha parlato del futuro di Isco e Marcelo in conferenza stampa: le ultime sui due calciatori del Real Madrid

C’è Zinedine Zidane a dettare la linea del Real Madrid a gennaio. Il tecnico francese parla in conferenza stampa di due calciatori dati in uscita e accostato anche a Inter e Juventus. Isco e Marcelo. Per loro però, stando a quanto affermato dall’allenatore, il futuro – almeno in questa stagione – è ancora con i blancos. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

“Sono entrambi giocatori del Real Madrid e non penso se vogliono andare via o meno: è una cosa che non posso controllare. Posso dire che si allenano bene e sono molto concentrati”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, la richiesta del Real Madrid per Marcelo

Una situazione che non prelude all’addio, anche se la difficoltà di metterli in panchina esiste: “Mi fa male perché vogliono giocatore, soprattutto per loro con tutto quello che abbiamo vissuto insieme – dice Zidane – . E’ una situazione complicata e il lato brutto di essere allenatore ma devo assumermi la responsabilità. Ogni partita devo decidere la squadra e succederà sempre”.