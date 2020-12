Calciomercato Juventus e Inter, la richiesta del Real Madrid per Marcelo

Calciomercato Juventus e Inter, riparte l’assalto al Real Madrid per Marcelo: ecco la cifra che chiedono i ‘Blancos’

La Juventus si è rifatta sotto nella corsa scudetto a Milan e Inter, dopo la vittoria per 4-0 contro il Parma. Bianconeri che dopo un avvio interlocutorio cercano di trovare una quadratura e di andare a caccia del decimo titolo di fila, ma l’Inter non intende stare a guardare e promette di essere avversaria agguerrita. Il duello, con il Milan terzo incomodo (almeno se si guardano le previsioni della vigilia), si ripropone ancora in sede di mercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ultimatum Cristiano Ronaldo: l’offerta è già pronta

Calciomercato, testa a testa Juventus-Inter per Marcelo

Riparte l’assalto a Marcelo, laterale mancino del Real Madrid ormai fuori dai piani dei ‘Blancos’. Bianconeri e nerazzurri lo hanno messo nel mirino ormai da tempo e in Brasile sono sicuri: il suo futuro sarà in Serie A. Alla Juve, la presenza dello ‘sponsor’ Cristiano Ronaldo può far valere il suo peso, in chiave interista sarebbe l’esterno mancino perfetto per i piani di Conte. Di sicuro, il giocatore ha deciso di lasciare la Spagna e il Real intende accontentarlo. Ma stando alla testata brasiliana ‘Mercadodabola’, le richieste degli spagnoli potrebbero essere più elevate del previsto. Si parla di una cifra di 20 milioni di euro, contrariamente alle notizie delle ultime settimane che sembravano dare le ‘Merengues’ disponibili a una cessione a prezzo quasi di saldo, tra i 10 e i 12 milioni.