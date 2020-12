Calciomercato Juventus, ultimatum Cristiano Ronaldo: l’offerta è già pronta

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo pone una condizione per il suo addio: e arriva una super offerta per il fuoriclasse lusitano

Scatenato come al solito Cristiano Ronaldo, che con la doppietta contro il Parma sale a 12 reti in campionato. La Juventus può contare su un CR7 in grandissima forma, che però avrebbe avviato le riflessioni sul suo futuro. Ed entro la fine della stagione non si possono escludere scenari anche clamorosi.

Secondo ‘Don Balon’, infatti, al di là della possibilità di aiutare i bianconeri a conquistare il decimo scudetto consecutivo, sarebbe la Champions League il suo vero obiettivo stagionale. In caso di un altro fallimento europeo, Ronaldo opterebbe per l’addio. E l’offerta per lui sarebbe già pronta, da parte del solito Manchester United che da tempo sogna di riportarlo a casa. Chiudere la carriera ai ‘Red Devils’ piacerebbe molto al portoghese, per il quale Woodward avrebbe già preparato un contratto super: un biennale con opzione per il terzo anno a 30 milioni di euro a stagione. Il tutto, per un investimento da 90 milioni di solo ingaggio. La condizione da parte di CR7 sarebbe, ovviamente, la qualificazione alla prossima Champions del club inglese.