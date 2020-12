Il Milan va a caccia di un colpo di rilievo durante il calciomercato di gennaio. I rossoneri sembrano avere le idee chiare su quale sia il nome preferito per la difesa

Il Milan già da diversi mesi era a caccia del profilo giusto per rinforzare la sua difesa, ma ora sembra avere le idee chiare su quale sia il calciatore su cui puntare a gennaio. La coperta è corta per Stefano Pioli nel reparto arretrato e attenzione a quelli che potrebbero essere i risvolti nelle prossime settimane. Di seguito tutte le ultime novità e gli aggiornamenti a riguardo.

Calciomercato Milan, Simakan in pole per la difesa. Si complica Kabak

Mohamed Simakan, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, resta in questo momento il nome preferito dai rossoneri per rinforzare la difesa. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, i rossoneri hanno il piano per arrivare al difensore. Il centrale piace per duttilità e fisicità, ma anche per il prezzo contenuto. Il Milan ha provato a chiudere l’affare per 12 milioni di euro, lo Strasburgo ha rifiutato, ma ora tutto potrebbe cambiare, dato che il club francese non naviga in buone acque.

Discorso contrario per Ozan Kabak. Nonostante la pessima stagione dello Schalke 04, i tedeschi continuano a chiedere 25 milioni di euro, assolutamente troppo per il Milan. Discorso simile per Matteo Lovato del Verona: sono profili costosi e in questo momento complicati per le casse rossonere.