Il Torino, secondo ‘La Stampa’, è tornato a farsi sotto per Rade Krunic. Al Milan da un anno e mezzo, il trequartista bosniaco non è certo una prima scelta di Pioli seppur fino a questo punto della stagione è riuscito comunque a collezionare 19 presenze, per un totale di 681′.

Il club rossonero non intende privarsene, a patto che non sia il classe ’93 a chiedere di andar via. In granata ritroverebbe Giampaolo, che lo allenò e valorizzò durante la sua esperienza alla guida dell’Empoli, e che lo avrebbe voluto con sé a Torino già a partire della scorsa estate.