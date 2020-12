Calciomercato Milan, super richiesta per Edouard: conferme dalla Scozia

Il Celtic ha fissato il prezzo per Odsonne Edouard. L’attaccante che piace al Milan può lasciare la Scozia per 35 milioni di euro

Il Milan è alla ricerca di un vice Ibrahimovic. L’ultimo stop, al polpaccio, dello svedese sta spingendo il club a trovare un’opportunità di mercato per rafforzare il pacchetto avanzato. La priorità resta l’acquisto di un difensore, con Simakan in pole. Per l’attacco, in questi ultimi giorni, si sono fatti davvero parecchi nomi.

Sul taccuino di Maldini e Massara c’è anche Odsonne Edouard. Il bomber del Celtic, però, non sembra proprio rientrare nella categoria opportunità. Come raccontato da Calciomercato.it, il centravanti 22enne ha infatti un’importante valutazione di ben 35 milioni di euro. Notizia questa che trova conferma anche in Scozia sul ‘Daily Record’. Difficile dunque pensare che possa essere Edouard il nuovo centravanti del Milan.