Calciomercato, numerosi i giocatori top in scadenza di contratto nel 2021: ecco chi ha già deciso il proprio futuro, da Messi a Sergio Ramos

Sta per aprirsi la sessione di calciomercato di gennaio, che al di là dell’emergenza economica per il coronavirus potrebbe portare interessanti novità negli organici delle squadre. Un 2021 che dal punto di vista delle trattative potrebbe infiammarsi grazie al destino di numerosi giocatori di livello top in scadenza di contratto con le rispettive squadre, in Italia così come all’estero. C’è però chi ha già preso una decisione in merito, andiamo a fare il punto della situazione.

Calciomercato 2021: Sergio Ramos ha deciso, Messi lo farà in estate

In casa Real Madrid, c’è soddisfazione per il rinnovo di contratto di Luka Modric e per quello in arrivo di Sergio Ramos. Dopo le titubanze delle ultime settimane, il difensore andaluso sembra esserci deciso a prolungare la sua avventura con le ‘Merengues’, mettendo fine ai sogni di chi sperava di poterlo portare a casa (c’era anche la Juventus particolarmente interessata). Sta per arrivare in entrata invece un prossimo parametro zero in entrata: il Real Madrid ha strappato l’ok di Alaba, come anticipato da Calciomercato.it. L’austriaco (piaceva a Juventus e Inter) lascerà il Bayern Monaco ed è pronto a raggiungere la Spagna. Infine, Lionel Messi, che a sua volta ha preso una decisione, o perlomeno, ha annunciato che bisognerà attendere il termine della stagione per sapere qualcosa in più del suo futuro. Fino all’estate, dunque, non sapremo ancora cosa sarà del numero 10 del Barcellona.