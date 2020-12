Mirino puntato su un nuovo centrocampista per l’Inter di Antonio Conte. A gennaio occhi su Rodrigo de Paul, cercato anche dalla Juventus

Finale di 2020 in crescendo per l’Inter di Antonio Conte rientrata in piena corsa scudetto alle spalle del Milan. Con l’arrivo del nuovo anno i nerazzurri proveranno a mantenere lo stesso ritmo ripartendo dalle 7 vittorie consecutive in Serie A. Per farlo una mano potrebbe arrivare anche dal calciomercato, con Marotta e soci impegnati nel rafforzamento della rosa a disposizione del tecnico salentino che reclama un nuovo centrocampista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, de Paul nel mirino: avanza la trattativa

Sono diversi i calciatori accostati recentemente alla mediana dell’Inter, che potrebbe virare con decisione su Rodrigo de Paul, stella dell’Udinese cercato anche dalla Juventus. Nel corso di ‘Top Calcio 24’ il giornalista Filippo Vernazza ha sottolineato come la trattativa per il calciatore argentino sia già avanzata, con il chiaro obiettivo di portarlo a Milano magari a gennaio. Al netto dello stato dell’affare de Paul, Conte sembra comunque richiedere un profilo leggermente differente dal punto di vista tecnico e fisico: l’allenatore vorrebbe infatti un mediano ‘alla Kessie’. Intanto l’affare per il fantasista dell’Udinese è apertissimo.