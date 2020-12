La Roma sta pianificando il suo calciomercato in vista della sessione di gennaio. I giallorossi potrebbero preparano un colpo, ma anche un addio: ecco le ultime novità

Nella breve pausa natalizia, i club dovranno preparare un mercato invernale che potrebbe essere costituito per la maggioranza da occasioni da cogliere. Occhio a quello che potrebbe succedere in casa Roma, dato che il club capitolino è a caccia di un calciatore che possa garantire un’alternativa a partita in corso e all’occorrenza fare anche da vice-Mkhitaryan. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti di giornata.

Calciomercato Roma, torna in auge Gervinho. Addio Diawara

La Roma sta sondando il mercato alla ricerca del nome giusto per impreziosire la sua trequarti e in particolare gli esterni d’attacco. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’, uno dei profili valutati dal club capitolino sarebbe quello di Gervinho. La trattativa, però, sembra molto complicata, più facile arrivi un giovane. L’attaccante è accostato anche all’Inter di Antonio Conte, con cui eventualmente sarebbe sfida aperta sul mercato per l’ivoriano.

Attenzione anche al futuro di Amadou Diawara. Il centrocampista dovrebbe lasciare la Capitale già a gennaio: potrebbe essere inserito in uno scambio.