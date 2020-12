Roma, la priorità è un esterno destro: nel mirino quattro giocatori, in pole c’è Reynolds che piace anche alla Juventus

In attesa del ritorno in campo, la Roma guarda al mercato e punta soprattutto ad un giovane esterno destro per rafforzare la rosa. Nel mirino ci sono quattro nomi. Il primo è quello di Bryan Reynolds, classe 2001 del Dallas FC. Il giovane statunitense piace anche a Juventus e Bruges e proprio i bianconeri sarebbero in pole position. I bianconeri hanno intensificato i contatti e accolto positivamente le richieste presentate dall’entourage dell’esterno.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, Reynolds sarebbe il primo nome della lista giallorossa, ma le richieste dell’agente complicano e non poco l’affare. Ecco allora che si stanno sondando altri tre profili. Oltre a Soppy del Rennes, società con cui la Roma ha ottimi rapporti, vanno aggiunti i nomi di Omeragic e Frimpong. Lo svizzero dello Zurigo è stato già seguito in passato, anche dal Milan come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, e potrebbe tornare di moda. L’ultimo nome è invece l’olandese del Celtic. La prima richiesta è di 10 milioni di euro, ma il prezzo sta calando.