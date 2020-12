Negli ultimi mesi, si era parlato a più riprese dell’addio del big al Real Madrid. Ormai, invece, è cosa fatta il rinnovo di contratto. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Le ultime notizie dalla Spagna sono risolutive per quanto riguarda il futuro di Luka Modric. Il centrocampista croato, infatti, resterà in maglia Blancos anche per la prossima stagione. Chiuso il rinnovo con la big spagnola che ha deciso di trattenere uno dei maggiori big nella rosa di Zidane e simbolo del club.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dal Real Madrid | Pronta la formula

Calciomercato, il Real Madrid rinnova il contratto di Modric

Come riporta ‘Marca’ nella sua prima pagina, infatti, il campione croato ha ormai trovato un principio di accordo con il Real Madrid per rinnovare per un’altra stagione. Il club ha deciso di premiare la sua ottima condizione fisica e la sua leadership in rosa. Il calciatore aveva sul tavolo la possibilità di chiudere la carriera in Qatar o in MLS. Nelle scorse settimane, si era parlato anche di Juventus, Milan o di un ritorno al Tottenham, ma il suo futuro è a tinte Blancos, come vi avevamo già riportato ieri. Ormai il rinnovo di contratto sembra ormai cosa fatta: termina la telenovela per il futuro del croato.