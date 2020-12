Serie A, gli intrecci di calciomercato con la Liga: Isco, Milik e non solo

La Serie A e la Liga spagnola potrebbero rendersi protagoniste di nuovi scambi di calciomercato: Isco e Milik tra i nomi

Gli intrecci tra Italia e Spagna hanno regalato negli ultimi anni sempre grandi storie di calciomercato. Nei prossimi mesi potremmo viverne di nuove e, come al solito, si tratterà di grandi nomi. Impossibile non pensare al Real Madrid e alle sue stelle in esubero.

Il sogno Modric (soprattutto in orbita Milan) va archiviato, visto che sembra imminente il rinnovo del croato fino al 2022, ma un altro big potrebbe presto raggiungere il nostro campionato. Si tratta di Isco, che come anticipato da Calciomercato.it accetterebbe volentieri un’avventura nella Juventus. I bianconeri lo cercano da anni e i blancos hanno deciso di disfarsene, ma il matrimonio, salvo sorprese, difficilmente si farà a gennaio.

Calciomercato: Isco, Milik e Junior Firpo | Quanti affari tra Liga e Serie A

Attenzione, inoltre, al futuro di Nacho: il terzino potrebbe tornare nel mirino di diversi club di Serie A (il suo agente ha confermato ai nostri microfoni i tentativi di Milan, Roma e Napoli), visto che anche lui preferirebbe lasciare quanto prima la Spagna. Mariano, che resta ai margini del progetto di Zidane, sarebbe un’occasione ottima, ma nessuno pare disposto ad offrirgli i circa 5 milioni netti (bonus compresi) che percepisce con i merengues.

Sull’altro lato del Manzanarre potrebbe giungere un altro nome caldo del nostro calciomercato: Arkadiuz Milik. L’Atletico sta facendo l’impossibile per convincere il giocatore, ma deve prima privarsi di Diego Costa per poter fare a De Laurentiis un’offerta che almeno si avvicini ai 18 milioni che chiedono gli azzurri (per accettarne 10). Il brasiliano, per ora, non ha grosse pretendenti, e quindi per il futuro dell’ex Ajax bisogna fare attenzione anche al Barcellona. I catalani non sono disposti ad acquistare il polacco a gennaio, ma sono pronti a fargli un’offerta importante per il prossimo mercato estivo, a parametro zero.

A quel punto, però, la lista di club disposti ad ingaggiare la punta sarebbe lunga e comprenderebbe anche Juventus, Bayern Monaco ed altre big europee. Chi vuole strappare Milik alla concorrenza, deve muoversi a gennaio. Tra gli azulgrana, occhio anche a Junior Firpo, i cui agenti hanno avuto nei mesi scorsi contatti con Inter e Napoli. Il terzino sinistro sarebbe felicissimo di vivere un’avventura in Serie A e attende una nuova chiamata. Per ora, non è arrivata…