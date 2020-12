Arrivano novità sull’ambita panchina di Premier League. Un club sta pensando al ribaltone e spunta un nuovo nome oltre ad Allegri. Di seguito le ultime novità

Il futuro di Massimiliano Allegri resta in bilico, tra un presente senza panchina e un futuro che dovrebbe essere in una big di livello internazionale. Da diversi mesi, il tecnico aspetta l’occasione giusta, dopo aver fatto molto bene alla guida di Milan e Juventus. Negli ultimi tempi, il suo nome è stato accostato in diverse occasioni alle big di Premier League. Scopriamo le ultime novità riguardanti la guida tecnica dell’Arsenal.

Calciomercato, Allegri si allontana dall’Arsenal: ipotesi Benitez

La vittoria contro il Chelsea non sembra aver scacciato i fantasmi sulla panchina di Mikel Arteta. L’Arsenal naviga, infatti, nella parte destra della classifica, al 15esimo posto, e se non dovesse arrivare una svolta netta, potrebbe esserci il cambio in panchina. In tal senso, occhio a nuova ipotesi che proviene dall’Inghilterra.

Secondo quanto riporta il ‘Sunday Express’, l’Arsenal starebbe pensando al ritorno di Rafa Benitez in Premier League. Il tecnico ex Napoli e Inter sarebbe stufo del Dalian e sarebbe pronto a rimettersi in gioco nella massima serie inglese. Il suo ritorno chiuderebbe le porte a Massimiliano Allegri che, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, interessa anche ad altre big di Premier League.