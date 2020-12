Pochettino al Psg ma non solo: quali sono gli allenatori che potrebbero tornare in pista nel 2021, da Allegri a Sarri e Spalletti

Pochettino al Psg è il ‘regalo’ della vigilia di Natale per gli allenatori, ma altri pacchi da scartare sono in arrivo con il nuovo anno. Il 2021 si preannuncia l’anno dei grandi ritorni in panchina, con tanti tecnici, soprattutto italiani che sono pronti a rispiccare il volo. Allenatori importanti come Massimiliano Allegri: il Psg è sfumato, ma resta la Premier League con Arsenal e Manchester United e anche l’ipotesi Inter da valutare però per la prossima stagione.

Calciomercato, da Spalletti a Montella: la panchina li aspetta

Pronto al grande ritorno anche Maurizio Sarri: ancora legato alla Juventus, il tecnico di Figline è stato recentemente accostato al Napoli, ma il suo nome è stato nel corso delle settimane avvicinato anche alla Fiorentina. Come è accaduto anche per Spalletti, anche lui ancora legato all’Inter. I tre tecnici toscano aspettano la chiamata giusta per rimettersi in corsa e potrebbe avvenire nel nuovo anno.

In attesa non solo allenatori da top club: Semplici è uno dei nomi che spunta fuori più facilmente quando si pensa ad un possibile esonero, un po’ come Nicola e poi D’Aversa e anche Zenga, Montella, Mazzarri. Tutti a caccia di una chiamata.