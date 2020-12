Massimiliano Allegri è ancora senza panchina, nonostante i tantissimi rumors dell’ultimo periodo. Facciamo il punto della situazione sul futuro dell’allenatore

Massimiliano Allegri prosegue la sua caccia alla panchina di una big e le voci sul suo futuro di certo non mancano, anche se ancora non è arrivata l’occasione giusta per l’allenatore. Negli ultimi giorni, si è parlato con grande insistenza di Arsenal e PSG. Entrambe le piste, però, ora sembrano essere sfumate. I Gunners dovrebbero puntare sulla permanenza di Mikel Arteta dopo la convincente vittoria contro il Chelsea. Il PSG, invece, è pronto all’arrivo di Mauricio Pochettino.

Calciomercato, occhio al futuro di Allegri: le possibili piste

A questo punto, il futuro di Allegri potrebbe essere in Inghilterra. In Premier League, permangono, infatti, le opzioni legate a Chelsea e Manchester United. I tifosi dei ‘Blues’ hanno attaccato duramente Lampard (alla quarta sconfitta consecutiva) dopo il tonfo di ieri nel derby contro l’Arsenal. Entrambe le big, infatti, hanno compiuto diversi passi falsi nella prima parte di stagione e potrebbero optare per un nuovo ribaltone in panchina, se le cose non dovessero migliorare. Da verificare anche il calciomercato italiano e se si libererà il posto in una delle principali big nelle prossime settimane. Allegri è pronto, ma dovrà aspettare ancora per un po’ l’opzione giusta per tornare a essere protagonista in panchina.