Il tradizionale Boxing Day della Premier League viene inaugurato dal pareggio tra Leicester e Manchester United

Il Boxing Day si apre con il pareggio 2-2 tra Leicester e Manchester United: ospiti avanti due volte nel corso della gara, prima con la rete di Rashford, che sblocca le marcature al 23′, e poi con Bruno Fernandes, ai quali rispondono i padroni di casa con Barnes e Vardy, che ristabilisce la parità negli ultimi minuti di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto | Cessione a una condizione

Leicester che con questo risultato resta a -3 dalla capolista Liverpool e che manca quindi l’avvicinamento temporaneo, in attesa della sfida tra i Reds e il West Brom in calendario nella giornata di domani. Red Devils che invece mantengono il loro terzo posto, restando a una sola lunghezza dal Leicester, ma forti di una partita in meno. Sfida al vertice sempre più accesa, in attesa anche delle gare dell’Everton, ospite del fanalino di coda Sheffield United, e del Chelsea, che invece sarà protagonista del derby con l’Arsenal.

LEGGI ANCHE >>> Sondaggio CM.IT | Quale campione della Premier League arriverà in Serie A

Proprio i Gunners possono animare questo finale di annata con il possibile esonero di Arteta, che nelle ultime cinque giornate ha collezionato un solo punto, contro il Southampton.