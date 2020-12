Calciomercato Juventus, Pogba ha scelto | Cessione a una condizione

Calciomercato Juventus, Pogba si muove per il suo futuro: la decisione del francese, ecco dove andrà a una condizione

La Juventus coltiva da tempo il sogno del ritorno in bianconero di Paul Pogba. I recenti malumori di Raiola con il Manchester United potrebbero finalmente fornire l’occasione giusta per il francese, magari già a gennaio. Ipotesi che resta difficile ma da monitorare senz’altro. Tuttavia, i bianconeri devono fare i conti con una concorrenza che rimane agguerrita.

Calciomercato Juventus, minaccia Psg per Pogba: dipende da Mbappe

Secondo ‘Le10Sport’ infatti, oltre al solito Real Madrid, intende rifarsi sotto il Psg. Pogba è consapevole che il club francese punta a traguardi ambiziosi e assoluti e che dal punto di vista dell’ingaggio non ci sarebbero problemi a trovare un accordo con una società ricca. Il progetto dei parigini lo intriga, ma prima di decidere di trasferirsi in Francia avrebbe posto una condizione. In squadra vorrebbe ritrovare l’amico e compagno di nazionale Kylian Mbappe. Pogba attenderà dunque che il club rinnovi il contratto dell’attaccante, in scadenza nel 2022, dopodiché darà il suo benestare a ricominciare dal Psg.