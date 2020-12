L’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Il calciomercato inizierà tra pochi giorni e le big della Serie A si muoveranno per andare a ritoccare quei reparti che hanno dimostrato di non essere al meglio durante questa prima parte di stagione. Un mercato di riparazione, per l’appunto, che può guardare soprattutto alla Premier League, con i nomi di Paul Pogba e N’Golo Kante in prima linea.

Nel sondaggio lanciato sul profilo Twitter di Calciomercato.it, abbiamo quindi chiesto quale dei campioni della Premier League vedremmo in Serie A con più piacere: a vincere è stato Paul Pogba, soprattutto perché accostato alla Juventus ripetute volte in questi ultimi mesi e per il suo esser stato già un grande talento del nostro campionato. 36% dei voti per lui, seguito da ruota da Kante e Aguero al 24%, appaiati, mentre in ultima posizione troviamo Wijnaldum, ad accontentarsi del restante 16% dei voti.