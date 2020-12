Calciomercato Juventus, l’annuncio di Solskjaer su Pogba

Calciomercato Juventus, il sogno dei bianconeri resta Pogba: in proposito, le dichiarazioni di Solskjaer, tecnico del Manchester United

La Juventus pronta a tuffarsi sul mercato di gennaio per rinforzarsi, cogliendo le opportunità che dovessero presentarsi. La squadra di Pirlo è in ritardo in campionato e deve risalire la china per provare a vincere il decimo scudetto di fila, la dirigenza sa di dover intervenire. Tra gli altri possibili innesti, il ritorno di Pogba alla Juventus è stato trattato nella nostra CMIT TV. Le dichiarazioni recenti del suo agente Raiola hanno aperto a un possibile addio al Manchester United.

Sul tema, è intervenuto il tecnico dei ‘Red Devils’, Solskjaer, che a ‘Espn’ ha spiegato: “Pogba vuole vincere qualcosa, è qui da un po’ di tempo. Mi auguro che possa farlo qui con noi, sta a noi vincere trofei e convincerlo a rimanere. In allenamento ha un atteggiamento sempre positivo e ambizioso, più di ogni altro vuole il successo della sua squadra”. A proposito di mercato, in Inghilterra si segnalano anche le dichiarazioni di Mourinho su Dele Alli. Il portoghese, tecnico del Tottenham, ha criticato l’inglese: “Mi aspetto che non crei problemi alla sua squadra”.