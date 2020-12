Calciomercato Lazio, un difensore in uscita: c’è il Fenerbahçe

La Lazio guarda al mercato: in uscita c’è Vavro. Il centrale slovacco piace al Fenerbahçe e potrebbe partire a gennaio

In attesa di riprendere sul campo, la Lazio guarda al mercato per la seconda parte di stagione. La società biancoceleste punta a risalire la china in classifica e gli obiettivi sono soprattutto un centrale di difesa e un esterno sinistro. Ma proprio in difesa potrebbe esserci anche un’operazione in uscita. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Lazio, tegola per Inzaghi: assenza pesante alla ripresa

Si tratta di Denis Vavro. Il centrale slovacco ha trovato fino ad ora pochissimo spazio nella sua avventura biancoceleste, complici anche diversi infortuni. Arrivato dal Copenaghen per 10,5 milioni di euro, il giocatore ha completamente deluso le aspettative riposte in lui. Come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, sono iniziati i primi sondaggi tra Italia ed estero per capire dove cederlo. E al momento la squadra più interessata sembra essere il Fenerbahçe. Il club turco, che ha ottimi rapporti con quello biancoceleste, è molto interessato al classe 1993 e ci sarebbe stato già più di un sondaggio. Vedremo se nelle prossime settimane la pista si concretizzerà.