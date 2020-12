In casa Lazio attenzione soprattutto al rinnovo di Inzaghi: ecco il punto delle possibili operazioni di calciomercato

Ancora prima degli acquisti e delle cessioni, in casa Lazio tiene banco il rinnovo di Simone Inzaghi. “Ci siamo visti diverse volte, anche col presidente. Sappiamo cosa ci siamo detti. Ora dobbiamo pensare solo a questa sera, poi ci sarà un incontro per valutare quanto fatto in questi mesi”, diceva prima della sfida a San Siro contro il Milan il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare. Insomma, tutto può succedere. Il presidente Claudio Lotito è volato martedì a Cortina d’Ampezzo per le festività natalizie. Salvo sorprese, chiamate o video-call, se ne riparlerà con l’anno nuovo: il suo ritorno a Roma è previsto per il 4 gennaio. Il rinnovo imminente del tecnico sarebbe il prolungamento di un progetto iniziato ormai quattro anni fa. Un addio, invece, avrebbe delle ripercussioni anche nelle strategie, comprese quelle relative al mercato invernale.

Calciomercato Lazio, da Caicedo all’incognita Lulic: le possibili operazioni biancocelesti

L’acquisto di Muriqi, arrivato in estate per 20 milioni di euro dal Fenerbahce, non ha convinto. In attacco però c’è abbondanza tra Immobile che continua a segnare, Correa e Caicedo. Quest’ultimo, spesso decisivo e autore di gol pesanti entrando a gara in corso, chiede spazio ed ha attirato le attenzioni della Fiorentina. La Lazio non lo ha mai messo sul mercato e non intende privarsi del suo contributo, ma a fine stagione le strade potrebbero dividersi. In entrata, al momento, non sono previste operazioni: né in difesa né sulla fascia sinistra.

Simone Inzaghi spera nel rientro di Lulic. Il capitano è assente dallo scorso febbraio (Lazio-Inter 2-1) per un problema alla caviglia che lo ha costretto ad una lunga riabilitazione. Nelle scorse settimana il bosniaco era volato in Germania per un controllo. Il tecnico incrocia le dita, spera di riaverlo a disposizione il prima possibile: l’incognita non è legata tanto agli allenamenti, ma a come il giocatore risponderà nelle gare ufficiali. Le sensazioni sul recupero sono positive e abbassano le probabilità di un nuovo a innesto invernale.