Lazio, assenza pesante per Simone Inzaghi alla ripresa del campionato: un big si infortuna, le ultime

Una partita coraggiosa non è bastata alla Lazio per tornare con dei punti da San Siro contro il Milan, vittorioso per 3-2. Simone Inzaghi può essere soddisfatto per la prestazione, ma alla ripresa dovrà spronare i suoi a vincere per ricucire il divario in classifica dalla zona Champions. E forse dovrà farlo senza uno dei suoi uomini migliori.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Infatti, l’uscita dal campo di Correa preoccupa. L’argentino ha rimediato un problema al polpaccio che secondo il ‘Corriere della Sera’ è piuttosto serio e potrebbe metterne a rischio la presenza contro il Genoa il 3 gennaio.