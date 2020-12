Nagelsmann, allenatore del Lipsia, esce allo scoperto confessando di voler allenare Cristiano Ronaldo. Il tedesco strizza l’occhio di nuovo alla Juventus

Julian Nagelsmann strizza nuovamente l’occhio alla Juventus. Di nuovo indirettamente, la prima volta elogiando l’inno, adesso in modo più esplicito confessando che gli piacerebbe lavorare con Cristiano Ronaldo: “Sarebbe interessante – le parole dell’attuale tecnico del Lipsia riportate dai media tedeschi – Khedira mi ha parlato molto bene di lui, in particolare della suo grande lavoro in allenamento. Lavora in maniera intensa, un mostro di professionalità dentro e fuori dal campo. Inoltre è un ragazzo alla mano, l’aspetto umano e professionale del portoghese creano una combinazione perfetta”, ha concluso il 33enne.

Nagelsmann è ambito da top club, in passato ci provò anche il Real Madrid, ma la sua ambizione potrebbe essere proprio quella di approdare a Torino, sulla panchina della Juve.