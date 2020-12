Il futuro di Mauricio Pochettino al Paris Saint Germain potrebbe legarsi inevitabilmente ad alcuni big di Serie A e non solo: da Dybala a Eriksen

Siamo ormai in attesa solamente dell’ufficialità in merito all’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint Germain dopo l’esonero di Thomas Tuchel dei giorni scorsi. Si prospetta una piccola rivoluzione con risvolti interessanti anche dal punto di vista del mercato per il club parigino che è pronto ad accontentare le richiese dell’allenatore argentino andando a bussare anche alle porte di club italiani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, addio Juventus e Inter: Pochettino su Dybala ed Eriksen

Non è un mistero che già a gennaio il PSG voglia andare a prelevare dall’Inter Christian Eriksen, centrocampista danese che non ha mai incantato con la casacca nerazzurra. L’ex Spurs è da tempo ai margini del progetto tecnico di Conte ed ora è anche ufficialmente in uscita. A Parigi eventualmente ritroverebbe l’ex mentore Pochettino che vorrebbe anche un altro suo ex calciatore: Dele Alli. Il centrocampista inglese, obiettivo anche della Juventus, vive difficoltà importanti alla corte di Mourinho ed un suo addio è tutt’altro che impossibile.

A chiudere il quadro c’è poi Paulo Dybala, vecchio obiettivo di Pochettino ai tempi del Tottenham ed ancora a caccia di un rinnovo che non arriva con la Juventus. Senza prolungamento di contratto per il fantasista argentino potrebbero esserci 50/55 milioni di euro, mentre il triplo assalto in totale potrebbe valere sui 90 milioni complessivi.