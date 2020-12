Il Chelsea avrebbe respinto un’offerta per Rudiger da parte dell’Arsenal. Juventus, Inter e Milan sono attente agli scenari sul difensore tedesco

Potrebbe terminare a gennaio la parentesi di Antonio Rudiger al Chelsea. Il difensore vorrebbe lasciare il Chelsea per trovare più spazio, nonostante un contratto in scadenza nel 2022. Si è riaperta la pista italiana per l’ex Roma, seguito con attenzione soprattutto da Juventus, Milan e Inter in Serie A.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ostacolo Rudiger: ritorno di fiamma

Calciomercato, Rudiger torna in Serie A: rifiutata l’offerta dell’Arsenal

Un assist per le big nostrane sarebbe arrivato dallo stesso Chelsea, che ha rifiutato un’offerta pervenuta di recente per il nazionale tedesco. Stando ad ‘Indykaila News’, il club di Abramovich ha rimandato al mittente l’offensiva dell’Arsenal che ha chiesto a titolo temporaneo per sei mesi fino al termine della stagione del giocatore. Una buona notizia per Juve, Inter e Milan che guardano a Rudiger come un possibile rinforzo già per il mercato invernale per rimpolpare rispettivamente le difese di Pirlo, Conte e Pioli. Il classe ’93 nato a Berlino potrebbe tornare in Italia in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro.