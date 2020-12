Calciomercato Inter, ostacolo Rudiger: ritorno di fiamma

Inter vigile sulla situazione Rudiger, in uscita dal Chelsea. Sul tedesco però riemerge l’interesse del Paris Saint-Germain

Il futuro di Antonio Rudiger sembra essere sempre più lontano da Londra. Il centrale tedesco non sta giocando con continuità e può lasciare il Chelsea a gennaio visto che per Lampard non rappresenta una prima scelta. Già in estate il calciatore era stato offerto a Milan e Roma, ma ora potrebbe far comodo soprattutto a Juventus ed Inter. I bianconeri sono alle prese con diversi infortuni al centro della difesa, mentre Conte conosce benissimo il calciatore tedesco e potrebbe chiedere lui come rinforzo per puntellare il reparto arretrato.

Proprio i nerazzurri sembrano essere la formazione italiana più accreditata per arrivare a lui, ma attenzione alla concorrenza estera. Come riferisce ‘Le Parisien’, il Barcellona sarebbe interessato al tedesco ex Roma, ma pure il Paris Saint-Germain. I parigini non hanno ancora rimpiazzato Thiago Silva, partito a parametro zero e Rudiger potrebbe essere il nome giusto. Il classe 1993 è un profilo particolarmente gradito a Tuchel, che avrebbe chiesto a Leonardo uno sforzo per arrivare a lui.